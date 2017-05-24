Онлайн-займы стали более популярными среди интернет-пользователей

Для большинства интернет-пользователей довольно интересным представляется предложение быстрого займа.

Кредитные организации, работающие в Сети, получают большее распространение, так как на их услуги существует стабильный спрос.

Можно назвать 3 причины, которые объясняют востребованность онлайн-займов:

- они позволяют быстро решить проблему – примером может служить доска объявлений herbst.ru, большинство компаний, предлагающий свои услуги, готовы выдать кредит в день обращения или через сутки после подачи заявки;



- они предлагают выгодные условия сотрудничества – для подачи заявки пользователю достаточно предоставить минимальный пакет документов (без справки о доходах), при рассмотрении обращения кредитная история (даже если она плохая) будет иметь минимальное значение;



- они могут перечислить деньги клиенту не только на банковскую карточку, но и на виртуальные кошельки типа Яндекс.Деньги или Вебмани.

Обычно онлайн-займы являются краткосрочными, в интересах самого пользователя как можно быстрее вернуть деньги с процентами, чтобы не обременять себя длительными выплатами. Это удобно, если необходимо решить временную проблему, а до зарплаты осталось несколько дней.

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