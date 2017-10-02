14:40, 02 Октября 2017
ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" прощает пени
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В этом году ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" прощает пени не в декабре, как это было раньше, а в октябре.
До зимы ждать не придется! Всем потребителям, которые полностью погасят задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в период с 01.10.2017 по 25.10.2017, простят накопившиеся пени!
Не упустите возможность погасить долги без процентов.
Еще раз обращаем ваше внимание, что традиционной акции прощения пеней в декабре не будет!
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