В этом году ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" прощает пени не в декабре, как это было раньше, а в октябре.

До зимы ждать не придется! Всем потребителям, которые полностью погасят задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в период с 01.10.2017 по 25.10.2017, простят накопившиеся пени!

Не упустите возможность погасить долги без процентов.

Еще раз обращаем ваше внимание, что традиционной акции прощения пеней в декабре не будет!

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