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Новости. Общество
09:38, 19 Октября 2017

Опавшие листья в Петрозаводске продолжат регулярно убирать

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Депутаты рассмотрели ряд инициатив, затрагивающие вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории города.

Участники рабочей группы по подготовке изменений Правил благоустройства в Петрозаводске большинством голосов поддержали предложения городского Комитета экономики, касающееся содержания фасадов зданий и сооружений.

Депутаты согласились с предложением специалистов администрации, которое обяжет юридические и физические лица, ответственные за содержание зданий, окрашивать фасады при их частичном ремонте в тон цвета всего здания. Данная мера позволит облагородить облик Петрозаводска, поскольку прекратит практику, при которой фасады подкрашивались краской не соответствующей цвету всего здания.

Также рабочая группа единогласно отклонила поправки, вносящие изменение в правила уборки опавших листьев на озелененных территориях, которые предусматривали селективный подход к каждому объекту в зависимости от его особенностей. Предполагалось, что в парках и лесах, находящихся в городской черты и не испытывающих серьезной рекреационной нагрузки, не должна проводится уборка опавшей листвы, поскольку, разлагаясь в почве, она добавляет в нее минеральные и органические вещества, накопленные за лето. В свою очередь здоровая почва позволяет городским деревьям бороться с грибковыми и бактериальными заболеваниями.  В тоже время опавшая листва служит источником загрязнения. Смешиваясь с различным бытовым мусором, она создает благоприятную среду для крыс. По этой причине листва должна регулярно убираться в часто посещаемых парках и скверах.

Данная поправка была отклонена как несущественная, поскольку действующие муниципальные контракты на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства уже предусматривают дифференцированный подход при уборке листвы, с учетом категории убираемой территории.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-19 10:23:03
Надзорных мастеров нет, инструмента нет, работают как умеют или им кажется, что умеют. Вчера три человека работали, семейство, и у них была одна метла. Старший собирал руками кучку пихтовых иголок и относил на газон у первого подъезда . Вот и вся их работа.
Хаос
2017-10-19 10:16:22
...окрашивать фасады при их частичном ремонте..., о да в этой фразе сказано много, я смотрю в мэрии работают действительно специалисты :)
А где в городе убирается листва, в центре наверное да, а в остальных районах она сдвигается на газоны и там лежит.
Гость
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