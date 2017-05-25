09:09, 25 Мая 2017
Оперативники оцепили торговый центр в Петрозаводске
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Подозрительная сумка, оставленная у "Макси" ранним утром, вызвала подозрение, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.
В минувшую среду, 24 мая, в 7.45 на пр.Ленина у торгово-развлекательного центра "Макси" со стороны ул.Дзержинского прохожие обнаружили подозрительную сумку.
На место происшествия были вызваны оперативники, которы проверили подозрительную сумку и определили, что она пустая – опасности нет.
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