Оперативники оцепили торговый центр в Петрозаводске

Подозрительная сумка, оставленная у "Макси" ранним утром, вызвала подозрение, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.

В минувшую среду, 24 мая, в 7.45 на пр.Ленина у торгово-развлекательного центра "Макси" со стороны ул.Дзержинского прохожие обнаружили подозрительную сумку.

На место происшествия были вызваны оперативники, которы проверили подозрительную сумку и определили, что она пустая – опасности нет.