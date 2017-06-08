Оппозиция в День России проведет в Петрозаводске митинг и марш против коррупции

В карельской столице 12 июня состоится "Митинг против коррупции", участники которого намерены также устроить марш по городским улицам.

В День России сторонники оппозиционера Алексея Навального проведут всероссийскую акцию протеста против коррупции "Требуем ответов!". Она состоится в разных городах, в том числе, и в Петрозаводске. Об этом сообщается в группе поддержки Навального за выдвижение его кандидатом в президенты.

"Митинг "Требуем ответов 12 июня" в Петрозаводске официально согласован. Пройдет он на площадке у устья реки Лососинки, что за гостиницей "Карелия", однако сбор будет на площади Кирова в 14.00, откуда мы все мирно двинемся на место проведения публичного мероприятия", - сообщают организаторы мероприятия.

После митинга состоится согласованный марш по улицам Ригачина, Пробной и Гюллинга (точный маршрут станет известен позже).