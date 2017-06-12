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14:49, 12 Июня 2017

В Петрозаводске оппозиция вышла на митинг против коррупции

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Оппозиционный митинг на Онежской набережной в районе гостиницы "Карелия" собрал около 300 человек.

Собравшиеся потребовали отправить в отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева.  

Многие пришедшие держат в руках плакаты антикоррупционной направленности, в частности: "За Россию без коррупции", "Сами вы там держитесь" и др. 

Общественный порядок охраняют многочисленные сотрудники полиции.

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