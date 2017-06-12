В Петрозаводске оппозиция вышла на митинг против коррупции

Оппозиционный митинг на Онежской набережной в районе гостиницы "Карелия" собрал около 300 человек.

Собравшиеся потребовали отправить в отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Многие пришедшие держат в руках плакаты антикоррупционной направленности, в частности: "За Россию без коррупции", "Сами вы там держитесь" и др.

Общественный порядок охраняют многочисленные сотрудники полиции.