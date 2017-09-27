ОПРОС: Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

В Петрозаводске 6 октября откроется традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Вы ее ждете?

Напомним, на улице Инженерной с 6 по 15 октября будет проходить традиционная сельскохозярмарка. Как и прежде, посетители смогут приобрести овощи и фрукты, свежую рыбу, мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд, орехи, сухофрукты, восточные сладости и проч. При этом мэрия пообещала, что точек по продаже овощей и меда в этом году будет больше, чем обычно. Кроме того впервые на прилавках ярмарки появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области.

А вы будете что-то покупать на сельхозярмарке?

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