Новости. Общество
14:49, 17 Мая 2017

ОПРОС: Что должно быть на Онежской набережной?

По теме

"Какой позор – начитала стихов в Москве. Хотела книжку, а привезла ляльку"
17.05.17 15:03
Липовецкий: "В родном Петрозаводске для меня работы нет"
17.05.17 14:58
ОПРОС: Что должно быть на Онежской набережной?
17.05.17 14:49
Все новости
Загрузка...

Глава Петрозаводска сообщила, что скоро на Онежской набережной появятся дополнительные тренажеры, а вот шашлычным там не место. А вы согласны с Ириной Мирошник?

"Тренажеры, максимум – чай и пирожки, но не шашлыки и спиртные напитки", - сообщила на днях градоначальница, отвечая на вопрос журналистов о том, как должна выглядеть главная достопримечательность Петрозаводска.

Примерно в это же время в 2016 году в карельской столице по требованию  мэрии начали разбирать летние кафе, которые работали на набережной более десяти лет. Спустя год некоторые постройки до сих пор не снесены целиком. Более того, не очень понятно, что появится на месте этих заведений.

По словам Ирины Мирошник,  многие горожане просят мэрию оставить все, как есть, потому что "уже хватит тут этих шалманов, шашлычных". Разве что тренажеров может стать еще больше.

"Здесь очень уместно предложение Вадима Евгеньевича Маркелова, который намерен продолжить линию тренажеров тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 10 таких устройств будут установлены на набережной", - сказала глава города, добавив, что "такое развитие набережной городским властям видится единственно правильным".

А что, по вашему мнению, должно быть на набережной? Проголосовать можно здесь.

По теме

"Какой позор – начитала стихов в Москве. Хотела книжку, а привезла ляльку"
17.05.17 15:03
Липовецкий: "В родном Петрозаводске для меня работы нет"
17.05.17 14:58
ОПРОС: Что должно быть на Онежской набережной?
17.05.17 14:49
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rmj
2017-05-17 15:16:10
Тренажеры это хорошо и Маркелов молодец, но вот пара постоянных кафе-ресторанов на набережной не помешала бы.
SquareIronBox
2017-05-17 15:14:04
Лобное место, и чинуш нерадивых там пороть
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.05.2017, 19:11
Фото Преснякова без плавок вызвало шквал критики
10.05.2017, 11:45
Синоптики рассказали, что придет на смену майским снегопадам
12.05.2017, 11:30
Стало известно, в чем обвиняют задержанного Косарева
15.05.2017, 12:00
Семь чудес дела Алиханова
10.05.2017, 19:40
Малахов показал пикантный снимок с отдыха
11.05.2017, 20:20
ФОТО: Пелагея ответила недоброжелателям, посчитавшим, что она запустила себя после родов

Аналитика

16.05.2017 10:45
Политкухня
"Человек верит власти один раз" 12
Артур Парфенчиков  с рабочим визитом побывал в Сегежском районе.
Семь чудес дела Алиханова 7
15.05.2017 12:00
"Раньше у меня были печки, и было проще" 1
12.05.2017 15:21
"По-другому это можно назвать "кидаловом" 25
11.05.2017 10:20
"Вова, надо платить!" 10
04.05.2017 15:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:04
Без политики
Как меня пытались выдать замуж 1
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
Сегодня 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
SKODA запустила новый проект для отдыха с семьей
16.05.2017 09:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка в Петрозаводске 2017
12.05.2017 15:46
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Невеста по вызову
Двое в большом городе
В кинотеатрах (6)
Стражи Галактики. Часть 2
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Рок Дог
детям
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»