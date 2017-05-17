ОПРОС: Что должно быть на Онежской набережной?

Глава Петрозаводска сообщила, что скоро на Онежской набережной появятся дополнительные тренажеры, а вот шашлычным там не место. А вы согласны с Ириной Мирошник?

"Тренажеры, максимум – чай и пирожки, но не шашлыки и спиртные напитки", - сообщила на днях градоначальница, отвечая на вопрос журналистов о том, как должна выглядеть главная достопримечательность Петрозаводска.

Примерно в это же время в 2016 году в карельской столице по требованию мэрии начали разбирать летние кафе, которые работали на набережной более десяти лет. Спустя год некоторые постройки до сих пор не снесены целиком. Более того, не очень понятно, что появится на месте этих заведений.

По словам Ирины Мирошник, многие горожане просят мэрию оставить все, как есть, потому что "уже хватит тут этих шалманов, шашлычных". Разве что тренажеров может стать еще больше.

"Здесь очень уместно предложение Вадима Евгеньевича Маркелова, который намерен продолжить линию тренажеров тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 10 таких устройств будут установлены на набережной", - сказала глава города, добавив, что "такое развитие набережной городским властям видится единственно правильным".

А что, по вашему мнению, должно быть на набережной? Проголосовать можно здесь.