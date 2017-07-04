15:05, 04 Июля 2017
ОПРОС: Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
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С 1 июля в Карелии, как и во всей России, выросли тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Так, в среднем рост тарифов на тепловую энергию составит 3,6%, на водоснабжение и водоотведение – 8,1%, на электроэнергию для населения – 3,5, на сжиженный газ – 4%, на природный газ – 3,7%.
Соответственно, вырастут расходы жителей за "коммуналку"
А какую часть ваших доходов вы тратите на оплату ЖКУ?
Проголосовать можно здесь.
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Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
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