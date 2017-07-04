ОПРОС: Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

С 1 июля в Карелии, как и во всей России, выросли тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, в среднем рост тарифов на тепловую энергию составит 3,6%, на водоснабжение и водоотведение – 8,1%, на электроэнергию для населения – 3,5, на сжиженный газ – 4%, на природный газ – 3,7%.

Соответственно, вырастут расходы жителей за "коммуналку"

А какую часть ваших доходов вы тратите на оплату ЖКУ?

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