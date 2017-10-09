ОПРОС: Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

На пост уполномоченного по права ребенка в Карелии претендуют четыре человека. Кто из них должен занять эту должность?

Глава Карелии Артур Парфенчиков определил кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка в республике. Это председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич; руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко; председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юрист Елена Пальцева; руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.

Как вы считаете, кто из кандидатов достоин занять пост детского омбудсмена Карелии?

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