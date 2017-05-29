15:26, 29 Мая 2017
ОПРОС: Куда отправить детей на летний отдых?
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С наступлением каникул у многих родителей встал вопрос: куда отправить детей летом отдыхать?
Приближается летняя пора. Многие школьники уже вышли на каникулы, и у родителей остро встал вопрос, как организовать летний отдых для детей.
В Карелии на сегодняшний день результаты проверок готовности лагерей еще пока не известны.
А вы уже решили, куда отправите своего ребенка на летний отдых?
Ответить на вопрос можно здесь.
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