ОПРОС: Куда отправить детей на летний отдых?

С наступлением каникул у многих родителей встал вопрос: куда отправить детей летом отдыхать?

Приближается летняя пора. Многие школьники уже вышли на каникулы, и у родителей остро встал вопрос, как организовать летний отдых для детей.

В Карелии на сегодняшний день результаты проверок готовности лагерей еще пока не известны.

А вы уже решили, куда отправите своего ребенка на летний отдых?

Ответить на вопрос можно здесь.