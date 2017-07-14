ОПРОС: На какой отдых у вас хватает денег?

Отпускная пора в самом разгаре, "Столица на Онего" интересуется - на какой отдых у вас хватает денег?

Карельское лето, как обычно, не балует большим количеством жарких солнечных дней, поэтому - чем ближе отпуск, тем чаще задумываешься о поездке на юг, на море.

Конечно, реализация планов зависит от финансовых возможностей.

И сегодня "Столица на Онего" интересуется – на какой отдых у вас хватает денег?

Проголосовать можно здесь.