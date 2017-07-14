12:10, 14 Июля 2017
ОПРОС: На какой отдых у вас хватает денег?
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Отпускная пора в самом разгаре, "Столица на Онего" интересуется - на какой отдых у вас хватает денег?
Карельское лето, как обычно, не балует большим количеством жарких солнечных дней, поэтому - чем ближе отпуск, тем чаще задумываешься о поездке на юг, на море.
Конечно, реализация планов зависит от финансовых возможностей.
И сегодня "Столица на Онего" интересуется – на какой отдых у вас хватает денег?
Проголосовать можно здесь.
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На какой отдых у вас хватает денег?
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