ОПРОС: Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?

Власти Петрозаводска решили, что главный архитектор не нужен городу. А что считаете вы?

Администрация Петрозаводского городского округа приняла решение о сокращении должности главного архитектора города с 19 декабря 2017 года.

По мнению главы города Ирины Мирошник, неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения.

В будущем власти пообещали создать художественно-архитектурный совет, который и будет решать, как должен выглядеть город.

Как считаете вы: нужен ли Петрозаводску главный архитектор?

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