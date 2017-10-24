11:40, 24 Октября 2017
ОПРОС: Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?
По теме
Загрузка...
Власти Петрозаводска решили, что главный архитектор не нужен городу. А что считаете вы?
Администрация Петрозаводского городского округа приняла решение о сокращении должности главного архитектора города с 19 декабря 2017 года.
По мнению главы города Ирины Мирошник, неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения.
В будущем власти пообещали создать художественно-архитектурный совет, который и будет решать, как должен выглядеть город.
Как считаете вы: нужен ли Петрозаводску главный архитектор?
Проголосовать можно здесь.
По теме
Выбор читателей
19.10.2017, 21:30
20.10.2017, 15:43
18.10.2017, 21:30
20.10.2017, 19:10
18.10.2017, 10:10
21.10.2017, 11:08
Аналитика
23.10.2017 11:27
Политкухня
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
20.10.2017 11:09
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?
Афиша
Сегодня в городе (14)
детям
Комментарии