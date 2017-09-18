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Новости. Общество
14:11, 18 Сентября 2017

ОПРОС: Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

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В Петрозаводске растет число обращений граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

Вопрос о подключении жилого фонда к теплу 18 сентября поднимался на встрече главы города с журналистами в администрации Петрозаводска.

По словам Ирины Мирошник, решение о подключении к теплу жилфонада карельской столицы должно принять республиканское министерство строительства и ЖКХ, "которое должно вести наблюдение по температурному режиму".

Основанием для начала отопительного сезона в домах, напомнила глава города, является ситуация, при которой в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном не превышает +8 градусов.

"Администрация (города) тоже ведет наблюдение за температурным режимом. Пока еще не было за прошедший период необходимого количества дней с температурой ниже 8 градусов за сутки. Но, тем не менее, участились обращения в Единую дежурную диспетчерскую службу с вопросами граждан по подключению к теплу жилого фонда. Поэтому сегодня представители администрации на совещании в Минстрое будут доводить до сведения эту информацию, ходатайствовать о возможности досрочного подключения", - сказала Ирина Мирошник.

Как считаете вы: нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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кир
2017-09-18 16:25:05
Технологии создания и подачи тепла относятся к середине прошлого века, поэтому раскрутив турбину они не могут её остановить. Вот и не раскручивают её до полных холодов.
эдуард3
2017-09-18 15:40:55
Единодушие, которому завидную выборы.

Когда хотим, то все же можем. Смотри процент до ста дошел.
Тепла всем хочется большого, дадут его - через опрос?!
Никто не дал нам скидку на погоду- все лето холод без жары.
А тут нам говорят - померзнете недельку до 8, потом быть может..-
Тепло дадим - их вентиль открутив.

Зато бензин в цене прибавит, с народа вытянут рубли
А раньше все кричали снизить надо - бензин же свой,
Ан нет, опять все на круги свои!

Платон затравку дал - все проглотили
А дальнобойщики твердили нам - сначала нас сожрут
Затем сожрут любого - ну вот бензин и продолженьем стал!





Polifon
2017-09-18 14:45:53
Отопление нужно подключать по необходимости, а не по срокам.
тетка
2017-09-18 15:01:40
Polifon, нужно, только необходимость почему-то определяет кошелек коммунальщиков, а городская власть идет у них на поводу (тоже почему-то).
тетка
2017-09-18 14:39:21
Когда в мае, в холода отключали отопление, власти наплевали на положение о параметрах, отключили и все. Никто так и не был наказан. Вывод: идет наглое обворовывание населения.
stranger
2017-09-18 14:22:02
Сроки надо давать за такое отношение к налогоплательщикам.
Гость
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Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

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