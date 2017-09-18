ОПРОС: Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

В Петрозаводске растет число обращений граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

Вопрос о подключении жилого фонда к теплу 18 сентября поднимался на встрече главы города с журналистами в администрации Петрозаводска.

По словам Ирины Мирошник, решение о подключении к теплу жилфонада карельской столицы должно принять республиканское министерство строительства и ЖКХ, "которое должно вести наблюдение по температурному режиму".

Основанием для начала отопительного сезона в домах, напомнила глава города, является ситуация, при которой в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном не превышает +8 градусов.

"Администрация (города) тоже ведет наблюдение за температурным режимом. Пока еще не было за прошедший период необходимого количества дней с температурой ниже 8 градусов за сутки. Но, тем не менее, участились обращения в Единую дежурную диспетчерскую службу с вопросами граждан по подключению к теплу жилого фонда. Поэтому сегодня представители администрации на совещании в Минстрое будут доводить до сведения эту информацию, ходатайствовать о возможности досрочного подключения", - сказала Ирина Мирошник.

Как считаете вы: нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

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