ОПРОС: О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Трагедия в совхозе Пряжинского района обернулась громким скандалом в республике.

В апреле работники АО "Пряжинское" направляли очередное открытое письмо тогда еще врио главы республики Артуру Парфенчикову, а также и.о. министра сельского хозяйства Оксане Гаврош. В обращении сообщалось, что оставшиеся в АО "Пряжинское" 65 сотрудников пытаются выживать. По словам работников, ситуация продолжает ухудшаться: мало концентрированных кормов, нет фуражных кормов, заготовительная техника распродана, три оставшихся комбайна постоянно ломаются, на фермах не производится никаких ремонтных работ, все ветшает.

На пресс-конференции в конце августа Парфенчиков заявил, что если до 1 сентября задолженность по зарплате не будет погашена, то последуют "жесткие меры ответственности к менеджменту предприятии" и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

В конце сентября коллектив АО "Пряжинское", не получая на протяжении четырех месяцев зарплату, обратились ко всем неравнодушным жителям Карелии за помощью в приобретении кормов для животных, которые ежедневно погибают на ферме. Местные жители назвали это голодомором.

Как вы считаете, о чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

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