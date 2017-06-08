ОПРОС: Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?

В Карелии на 10 сентября назначены выборы главы региона. Придете ли вы на избирательный участок, чтобы отдать свой голос.

Законодательное собрание Карелии в четверг назначило официальную дату выборов главы республики на 10 сентября

Прямые выборы главы Карелии состоятся впервые за 15 лет. Последний раз жители Карелии выбирали губернатора в 2002 году. В 2004 году прямые выборы руководителя региона были отменены. В 2006-м, 2010-м и 2012-м годах глава Карелии избирался Заксобранием по представлению президента РФ.

А вы пойдете на выборы главы Карелии?

Проголосовать можно здесь.