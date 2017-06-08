11:48, 08 Июня 2017
ОПРОС: Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
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В Карелии на 10 сентября назначены выборы главы региона. Придете ли вы на избирательный участок, чтобы отдать свой голос.
Законодательное собрание Карелии в четверг назначило официальную дату выборов главы республики на 10 сентября
Прямые выборы главы Карелии состоятся впервые за 15 лет. Последний раз жители Карелии выбирали губернатора в 2002 году. В 2004 году прямые выборы руководителя региона были отменены. В 2006-м, 2010-м и 2012-м годах глава Карелии избирался Заксобранием по представлению президента РФ.
А вы пойдете на выборы главы Карелии?
Проголосовать можно здесь.
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Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
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