ОПРОС: Стал ли Петрозаводск чище?

В столице Карелии с весны проходят акции по уборке города.

В них, кроме самих горожан принимают участие сотрудники городской администрации. Субботники в рамках акции "Чистый Петрозаводск" продолжатся до конца июня.

К участвующим в уборке города сотрудникам администрации Петрозаводска могут присоединиться все неравнодушные жители города.

"Город становится чище", - заявили в мэрии.

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище.

Принять участие в опросе можно здесь.