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13:31, 21 Июня 2017

ОПРОС: Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

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В Петрозаводске появилась инициатива сделать улицу Арины Федосовой пешеходной.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в мэрию поступают многочисленные обращения горожан с просьбой сделать улицу Федосовой закрытой для движения транспорта.

Улица расположена в историческом центре города и фактически является продолжением пешеходного маршрута от Онежской набережной. Сейчас она используется для объезда улицы Кирова, в том числе большегрузным транспортом, а из-за отсутствия тротуаров не пригодна для пеших прогулок.

В мэрии сейчас обсуждается данная инициатива.

Поддерживаете ли вы эту идею?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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sherhan2
2017-06-21 15:04:54
Пешеходными нужно сделать все улицы вокруг мэрии,а на остальных близлежащих запретить стоянку авто.Пусть на велосипедах служители народа ездят да на общественном транспорте,так сказать,поближе к народу.
Онего
2017-06-21 14:47:55
12345
2017-06-21 14:41:36
А как к объектам попадать , в том числе расположенным от ул. Федосовой до озера (гостиницы, жилые дома, бюро СМЭ , обслуживание сетей и проч.) ??? Можно оставить участок для проезда до Прионежской , а к оставшимся объектам (строящийся дом, аквамарин) - с пер. Озерного, но там надо организовать двухстороннее движение
andruh
2017-06-21 13:47:17
Сначало надо продлить улКуйбышева до Варкауса,как хотели раньше.А потом закрывать Федосовой.
Гость
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