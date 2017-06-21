ОПРОС: Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

В Петрозаводске появилась инициатива сделать улицу Арины Федосовой пешеходной.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в мэрию поступают многочисленные обращения горожан с просьбой сделать улицу Федосовой закрытой для движения транспорта.

Улица расположена в историческом центре города и фактически является продолжением пешеходного маршрута от Онежской набережной. Сейчас она используется для объезда улицы Кирова, в том числе большегрузным транспортом, а из-за отсутствия тротуаров не пригодна для пеших прогулок.

В мэрии сейчас обсуждается данная инициатива.

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