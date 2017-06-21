13:31, 21 Июня 2017
ОПРОС: Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
По теме
Загрузка...
В Петрозаводске появилась инициатива сделать улицу Арины Федосовой пешеходной.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, в мэрию поступают многочисленные обращения горожан с просьбой сделать улицу Федосовой закрытой для движения транспорта.
Улица расположена в историческом центре города и фактически является продолжением пешеходного маршрута от Онежской набережной. Сейчас она используется для объезда улицы Кирова, в том числе большегрузным транспортом, а из-за отсутствия тротуаров не пригодна для пеших прогулок.
В мэрии сейчас обсуждается данная инициатива.
Поддерживаете ли вы эту идею?
Проголосовать можно здесь.
По теме
Выбор читателей
15.06.2017, 19:10
16.06.2017, 13:44
14.06.2017, 14:56
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 14:42
Тема недели
В Карелии 19 июня произошло ЧП. Пятеро подростков выехали на лодке на Ладогу и перевернулись. Двое смогли добраться до берега, троих ищут спасатели.
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
13.06.2017 12:48
13.06.2017 10:40
Чтиво
Сегодня 12:47
Личное мнение
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
15.06.2017 12:00
Медиа
Новое
Сегодня 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии