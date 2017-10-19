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Новости. Культура
11:36, 19 Октября 2017
фото: kinopoisk.ru

ОПРОС: Вы пойдете в кино на "Матильду"?

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На следующей неделе российские кинотеатры начнут показывать нашумевший фильм Алексея Учителя об увлечении Николая II балериной. А вы пойдете на "Матильду"?

Как известно, задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Кроме того, с ней связывают поджоги имущества, имевшие место в разных городах России.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм Учителя "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По данным РИА Новости, генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской.

В ряде российских кинотеатров ранее заявили, что не покажут "Матильду". Но в Карелии картину можно будет посмотреть.

В государственном кинотеатре "Премьер" сегодня сообщили, что начнут показывать "Матильду" с 26 октября. Кроме того, этот фильм значится в разделе "Скоро" на сайтах киносети "Мираж" и кинотеатра "Калевала".

А вы пойдете в кино на "Матильду"? Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2017-10-19 11:55:10
Я не ханжа, но "Мне близка позиция Поклонской, что этот фильм оскорбляет чувства верующих..."
Беня
2017-10-19 12:15:06
Lana, верующих? А чевойто гражданка Поклонская за верующих так переживает? Они люди взрослые, недовольство выражать умеют, даже в глаз могут засветить если шо не так.
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Вы пойдете в кино на "Матильду"?

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