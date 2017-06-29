Новости. Политика
11:33, 29 Июня 2017

ОПРОС: За кого вы проголосуете на выборах главы Карелии?

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Уже известен круг претендентов на участие в выборах главы Карелии. А за кого проголосуете вы?

Стал известен круг претендентов на участие в выборах главы республики, которые состоятся 10 сентября этого года. Понятно, что выдвинутым партиями кандидатам еще нужно собрать подписи для преодоления муниципального фильтра, однако, какой будет конфигурация сил, примерно видно уже сейчас - список основных кандидатов сформировался.

Мы решили спросить наших читателей, если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-06-29 11:58:48
"Против всех", как всегда, победит. Что тут спрашивать...
Инженер Брунс
2017-06-29 11:55:03
против либералов
michail
2017-06-29 11:50:11
Господин Кириенко из АП проинструктировал местные власти и едроссов , чтобы они "сушили" на муниципальных фильтрах и любыми способами сильных кандидатов конкурентов и не допускали их до выборов.
Гость
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Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

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