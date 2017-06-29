11:33, 29 Июня 2017
ОПРОС: За кого вы проголосуете на выборах главы Карелии?
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Уже известен круг претендентов на участие в выборах главы Карелии. А за кого проголосуете вы?
Стал известен круг претендентов на участие в выборах главы республики, которые состоятся 10 сентября этого года. Понятно, что выдвинутым партиями кандидатам еще нужно собрать подписи для преодоления муниципального фильтра, однако, какой будет конфигурация сил, примерно видно уже сейчас - список основных кандидатов сформировался.
Мы решили спросить наших читателей, если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Проголосовать можно здесь.
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Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
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