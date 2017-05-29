Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска

В администрации Петрозаводска утвержден график проведения испытаний тепловых сетей и отключения горячей воды в микрорайонах города.

Как сообщалось, плановое отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 5 по 26 июня включительно.

В этот период горячей воды не будет в Центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом Поселке.

Котельная в Соломенном не будет работать с 18 июля по 24 июля.

Котельная на Птицефабрике - с 13 июня по 19 июня.

В Песках – с 13 июня по 22 июня.

На Ключевой отключение горячей воды запланировано провести с 10 июля по 20 июля.