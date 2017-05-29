11:21, 29 Мая 2017
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
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В администрации Петрозаводска утвержден график проведения испытаний тепловых сетей и отключения горячей воды в микрорайонах города.
Как сообщалось, плановое отключение горячей воды в большинстве районов города планируется произвести с 5 по 26 июня включительно.
В этот период горячей воды не будет в Центре, районе Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавода, Привокзальном районе, микрорайонах Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка и Пятом Поселке.
Котельная в Соломенном не будет работать с 18 июля по 24 июля.
Котельная на Птицефабрике - с 13 июня по 19 июня.
В Песках – с 13 июня по 22 июня.
На Ключевой отключение горячей воды запланировано провести с 10 июля по 20 июля.
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