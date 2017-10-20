Оральный секс признали опасным для мужчин

Американские ученые назвали главную опасность орального секса для мужчин.

Исследование опубликовано в журнале Annals of Oncology, сообщает Европейское общество медицинской онкологии.

У курящих мужчин, если у них было пять и более партнеров по оральному сексу, самый высокий риск развития опухолей головы и шеи. Всего у примерно 0,7 процента мужчин, как показали авторы, в течение жизни возникнет одно из заболеваний данной группы.

Риск формирования опухоли существенно ниже у женщин, некурящих и тех, кто в течение всей жизни имел менее пяти партнеров в оральном сексе. Ученые обнаружили уверенную прямую связь между числом партнеров по оральному сексу и риском возникновения опухолей головы и шеи, пишет Лента.ру.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные 13089 человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

Опухоль вызывает вирус HPV16 — один из видов папилломавируса человека (ПВЧ). Эксперты предполагают, что в США темпы заболеваемости раком головы и шеи догонят показатели по раку шейки матки к 2020 году. Эти виды новообразований, кроме HPV16, связаны также с вирусом HPV18.