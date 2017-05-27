Организаторы пробега "Петрозаводский марафон" просят помощи у владельцев больших машин

"Петрозаводский марафон", на который заявились 500 человек, может не состояться в столице Карелии.

Как рассказал организатор мероприятия Павел Волков, 4 июня 2017 года команда "Бегать модно" проводит ежегодный пробег "Петрозаводский марафон". Это одно из самых массовых беговых мероприятий, которое проходит по улицам города, паркам и набережным, с перекрытием некоторых дорог.

"Мы очень долго к нему готовимся и вчера на оргсобрании в мэрии полиция и ГИБДД выдвинули нам новые требования для перекрытия дорог (перекрывать мы будем только пл.Кирова, и наб.Варкауса), в связи с участившимися терактами в Европе, когда крупная техника врезается в толпу людей, нам нужно будет перекрыть движение строительной техникой, крупными машинами все дороги которые пересекают наш беговой маршрут", - рассказал Павел Волков.

"Все, кто владеет строительной техникой, микроавтобусами, эвакуаторами и т.д. просьба откликнуться и постоять 4 июня на перекрестках. Нужно 30 единиц техники. Оплатить, конечно же мы не сможем, сумма получается под пол миллиона, но с нашей стороны мы всех, кто поможет вручим благодарственные грамоты в мэрии, будет организованно питание и его подвоз к водителям, сувениры и бесплатная баня после соревнований. Если мы не выполним требование ГИБДД соревнования не состоятся, а это 500 человек со всей страны и зарубежья....", - пояснил организатор.

Связаться с оргкомитетом "Петрозаводского марафона" можно по телефону +7 911 417 77 77 (Павел).