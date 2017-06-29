Органы соцзащиты оказывают помощь жителям Петрозаводска

Более 900 тысяч рублей из средств городского бюджета направлено в 1 полугодии на оказание срочной социальной помощи малообеспеченным жителям столицы республики.

Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, установленные в Петрозаводске за счет местного бюджета, относятся к мерам дополнительной социальной поддержки и финансируются за счет средств городского бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского округа".

В рамках этой программы также предусмотрены: финансирование расходов на организацию питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений; компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; денежная выплата в размере 3700 рублей малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в детский сад; компенсация расходов транспортным предприятиям, связанным с предоставлением льготного проезда для студентов и школьников в электротранспорте на регулярных городских маршрутах.

По всем вопросам оказания мер дополнительной социальной поддержки можно обращаться по месту проживания в филиалы Комплексного центра социального обслуживания населения "Истоки" по адресам: ул. Куйбышева, д. 20, тел. 78-30-26; ул. Кемская, д. 10, тел. 52-59-37; ул. Ровио, д.19, тел. 53-04-31; пр. Октябрьский, д. 4б, тел. 74-50-85; Березовая аллея, д. 31, тел. 75-14-21. Часы приема граждан: вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00.

Всего по состоянию на 1 июня на учете в органах социальной защиты администрации Петрозаводска состоит 4260 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них за 6 месяцев более тысячи семей получили различные виды срочной социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи, продуктовой или вещевой гуманитарной помощи.