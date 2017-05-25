ОСАГО подорожает для 10,6 млн россиян

В общей сложности изменения в порядке расчета ОСАГО могут коснуться почти 35 млн человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Для 10,6 млн цена точно увеличится, для 5,8 млн существует риск подорожания, для 18,5 млн — стоимость либо уменьшится, либо останется на прежнем уровне. Напомним, ранее Банк России предложил ввести более подробную систему тарифных коэффициентов по стажу и возрасту, которая будет определять размер страховки.

Например, для водителей 22-24 лет со стажем 5-6 лет полис ОСАГО подорожает на 55%, для водителей 25-29 лет со стажем 5-6 лет — на 31%, со стажем 7-9 лет — на 22%. С другой стороны, опытные водители могут получить скидку — до 34% (возраст от 49 лет, стаж от 14 лет). Наконец, в зоне риска окажутся обладатели полисов "мультидрайв" (рост цены в 1,5 раза).

По словам президента РСА Игоря Юргенса, средний размер премии не изменится, но подход к расчету станет более справедливым, учитывая, что опытные водители, по статистике, реже попадают в аварии. В настоящий момент все автолюбители делятся на четыре группы — до 22 лет и старше, со стажем до 3 лет и более, и никаких скидок по этому параметру не предусмотрено. Окончательная стоимость полиса ОСАГО вычисляется путем умножения "базы" (для физлиц — 3432-4118 руб.) на 8 коэффициентов.