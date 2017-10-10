Осенью в Карелию приедет много туристов

Кондопога вошла в топ-10 малых туристических городов России для осенних путешествий.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов малые города России для осенних путешествий.

Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек с 1 сентября по 31 октября 2017 года.

В топ-10 малых городов России, популярных у туристов для осенних поездок, входят Суздаль (Владимирская область), Ростов Великий (Ярославская область), Можайск (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Печоры (Псковская область), Осташков (Селигер, Тверская область), Приозерск (Ленинградская область), Кириллов (Вологодская область), Кондопога (Карелия) и Таруса (Калужская область).

По данным Tvil.ru, туристы останавливаются в Кондопоге в среднем на две ночи и тратят на жилье 1,4 тысячи рублей в сутки на человека.