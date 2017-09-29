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Новости. Экономика
09:06, 29 Сентября 2017

Особенности технической экспертизы оборудования

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Техническое обследование оборудование становится всё более востребованной услугой, ведь предприятия имеют возможность оценить состояние техники и возможность её дальнейшего использования.

Особенности работ

Обследование оборудования не всегда подразумевает, что проводится полный цикл работ. Иногда достаточно профилактических мер, которые рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Например, экспертиза инженерного оборудования нужна регулярно, поскольку оценивается состояние техники для исключения вероятности поломки, из-за которой нарушается рабочий процесс.

Особенность в том, что заказывают услуги не только компании, но и судебные инстанции. Экспертная помощь нужна для определения причин поломок, аварий или несчастных случаев, и только специалисты могут выдать заключения.

Очень важно, чтобы экспертиза проводилась независимой компанией, поскольку она не будет защищать чьи-то интересы, а проведёт грамотный осмотр, выдав исчерпывающее заключение.

Объекты оценки

Обследование оборудования подразумевает, что оцениваются и анализируются:

- механизмы и отдельные детали;
- сырьё и материалы, которые используются для производства;
- документация на оборудование.

Особое внимание уделяется инструкциям по технике безопасности. Специалисты тщательно анализируют документальные подтверждения различных происшествий. Это очень важно в процессе оценки оборудования. Экспертизе подлежат фотографии, видеозаписи и чертежи.

В итоге заказчику выдаётся заключение, отвечающее на такие вопросы:

- насколько исправна техника, можно ли её использовать;
- какое состояние оборудования;
- существуют ли нарушения при технологическом процессе;
- каковы причины поломок;
- соответствует ли качество сырья заявленному.

Это только несколько моментов, на которые можно получить ответы после технической экспертизы. Полный перечень зависит от специфики заказа.

Для чего нужно обследование

Экспертиза обычно проводится при поломке техники, порче продукции или сырья. Благодаря специалистам можно установить причины неисправности и ответственное лицо.

Не обязательно заказывать обследование после поломки – это следует делать и для её предотвращения.

Оценка экспертов нужна и в следующих случаях:

- значительный износ техники;
- окончание срока эксплуатации;
- воздействие больших нагрузок;
- использование техники дольше указанного срока;
- необходимость определения оставшегося ресурса;
- решение о ремонте отдельных элементов.

Это далеко не полный перечень случаев, когда проводится техническая экспертиза оборудования. Уточнить, когда ещё востребована услуга, лучше в компании, проводящей обследования.

Как проводятся работы

При обращении в организацию, проводящую оценку, следует подробно объяснить, почему нужна экспертиза. На основании этого проводятся подготовительные работы для обеспечения полноценного обследования.

Второй этап – диагностика техники. Специалисты выезжают к заказчикам, оценивают техническое состояние, выявляют, какие есть поломки, их причины. Также просматривается документация, чтобы точно определить характеристики техники и правила её эксплуатации. Техническая экспертиза продолжается и после получения результатов. Специалисты внимательно анализируют всю информацию.

В конце обследования выдаётся подробное заключение, в котором есть ответы на все поставленные вопросы. Документы подписывают экспертами с заверением печатью фирмы, чтобы их можно было в дальнейшем использовать.

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