10:25, 08 Июня 2017
"Особо циничными стали действия властей в отношении коренных народов в последние четыре года"
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Лидер "Карельского конгресса" Анатолий Григорьев рассуждает о том, почему День республики – это праздник со слезами на глазах.
"Особо циничны стали действия властей в отношении коренных народов в последние четыре года. Глава республики А.Худилайнен и его команда буквально порушили остатки самобытности. При Худилайнене бюджетные деньги, предназначенные на самобытность, изымали из сфер обязательного государственного финансирования. А Министерство национальной политики Карелии, призванное поддерживать национальную самобытность, занималось ликвидацией последних очагов традиционной карельской культуры", - пишет Григорьев.
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