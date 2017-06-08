"Особо циничными стали действия властей в отношении коренных народов в последние четыре года"

Лидер "Карельского конгресса" Анатолий Григорьев рассуждает о том, почему День республики – это праздник со слезами на глазах.

"Особо циничны стали действия властей в отношении коренных народов в последние четыре года. Глава республики А.Худилайнен и его команда буквально порушили остатки самобытности. При Худилайнене бюджетные деньги, предназначенные на самобытность, изымали из сфер обязательного государственного финансирования. А Министерство национальной политики Карелии, призванное поддерживать национальную самобытность, занималось ликвидацией последних очагов традиционной карельской культуры", - пишет Григорьев.

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