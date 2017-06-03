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08:30, 03 Июня 2017

Особых изменений погоды в Карелии сегодня ждать не стоит

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В субботу, 3 июня, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, на севере местами порывистый сильный.

Температура +4 +9 градусов.

В Петрозаводске временами небольшие осадки, в основном, дождь.

Температура +6 +8 градусов.

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