18:40, 23 Июня 2017
Осужденные колонии №1 в Карелии получили аттестаты
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Аттестаты о среднем образовании вручены осужденным ИК-1 в Сегеже, сообщили в УФСИН Карелии.
В учебно-консультационном пункте сегежской колонии №1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов о среднем (полном) общем образовании осужденным, выпускникам 12 класса.
Директор государственной казенной вечерней (сменной) общеобразовательной школы при учреждениях УФСИН России по Республике Карелия Елена Кондратьева поздравила учеников с окончанием учебного года и обратилась к выпускникам с напутственным словом, отметив, что аттестат является путевкой в жизнь для поступления в учебные заведения и получения желаемых профессий.
Елена Кондратьева пожелала осужденным скорейшего освобождения и возвращения в гражданское общество.
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