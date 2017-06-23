Осужденные колонии №1 в Карелии получили аттестаты

Аттестаты о среднем образовании вручены осужденным ИК-1 в Сегеже, сообщили в УФСИН Карелии.

В учебно-консультационном пункте сегежской колонии №1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов о среднем (полном) общем образовании осужденным, выпускникам 12 класса.

Директор государственной казенной вечерней (сменной) общеобразовательной школы при учреждениях УФСИН России по Республике Карелия Елена Кондратьева поздравила учеников с окончанием учебного года и обратилась к выпускникам с напутственным словом, отметив, что аттестат является путевкой в жизнь для поступления в учебные заведения и получения желаемых профессий.

Елена Кондратьева пожелала осужденным скорейшего освобождения и возвращения в гражданское общество.