От Антарктиды откололся айсберг размером в две Москвы

Один из крупнейших в истории айсбергов откололся от ледяного шельфа в Антарктиде.

Площадь обломка составляет 6 тысяч квадратных километров, а вес оценивается примерно в триллион тонн, сообщают "Вести.ру".

Факт отделения айсберга от ледника Ларсена был подтвержден 12 июня при помощи спутника НАСА, сообщает BBC. По своим размерам новообразованная ледяная гора может быть сопоставима площадью такой страны, как Бруней, или с удвоенной территорией Москвы с учетом недавно присоединенных к ней районов.

Ученые ожидали образования плавучего ледяного острова в этом месте на протяжении около десяти лет, когда здесь впервые была замечена трещина. Длина трещины постоянно увеличивалась, а с 2014 года она стала удлиняться с нарастающей скоростью, пока наконец не соединилась с океаном.

Скорее всего, айсберг теперь будет перемещаться под воздействием подводных течений и ветров по Атлантическому океану в северном направлении, создавая определенные проблемы для судоходства.

Крупнейший за всю историю спутниковых наблюдений айсберг откололся в 2000 году от антарктического ледника Росса. Его площадь составила 11 тысяч квадратных километров.