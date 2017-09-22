21:30, 22 Сентября 2017
От чего пришла в ярость Анджелина Джоли
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На телешоу звезда Голливуда впала в истерику.
Голливудская звезда Анджелина Джоли, по сообщениям таблоидов, все еще не может оправиться от разрыва с актером Брэдом Питтом, рассказывает ren.tv.
Как пишут СМИ, на шоу телеканала ABC Nightline Джоли впала в истерику и отказалась отвечать на вопрос, связанный с разводом.
"Джоли пришла в ярость", - сообщают журналисты. Эти кадры в эфир с разъяренной звездой не попали.
Вопросы задавала Джуджу Чан. Отмечается, что тему развода ведущая подняла деликатно. Также она спросила звезду о ее состоянии здоровья, что в последнее время часто обсуждают в СМИ, на что Джоли ответила раздраженно: "Сейчас я в порядке. Все нормально. И мои дети здоровы, и я здорова".
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