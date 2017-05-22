Отделения "Почты России" планируют перевести с 5-дневной на 3-дневную рабочую неделю

"Почта России" планирует в течение трех лет открыть в Карелии 20 отделений в новом формате - без очередей, с автоматическими почтоматами и другими технологическими новинками.

Об этих планах сегодня узнали депутаты парламента Карелии на встрече с директором регионального отделения "Почты России" Ерины Гореловой, пишут "Вести Карелии".

По словам одного из участников встречи, депутата Андрея Рогалевича, 170 почтовых отделений в Карелии убыточны. Убыток в 2016 году составил чуть более 68 млн. рублей.

Согласно представленной депутатам информации, для минимизации убытков планируется изменение графика работы отделений с пятидневной на трехдневную рабочую неделю.

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