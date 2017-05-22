15:03, 22 Мая 2017
Отделения "Почты России" планируют перевести с 5-дневной на 3-дневную рабочую неделю
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"Почта России" планирует в течение трех лет открыть в Карелии 20 отделений в новом формате - без очередей, с автоматическими почтоматами и другими технологическими новинками.
Об этих планах сегодня узнали депутаты парламента Карелии на встрече с директором регионального отделения "Почты России" Ерины Гореловой, пишут "Вести Карелии".
По словам одного из участников встречи, депутата Андрея Рогалевича, 170 почтовых отделений в Карелии убыточны. Убыток в 2016 году составил чуть более 68 млн. рублей.
Согласно представленной депутатам информации, для минимизации убытков планируется изменение графика работы отделений с пятидневной на трехдневную рабочую неделю.
Подробнее читайте в материале издания.
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