Мечтаете о новой квартире, но пугает вопрос предстоящего ремонта?

У компании "КСМ" есть отличное предложение, которое поможет сэкономить не только деньги и время, но и нервы.

Мы запускаем новую акцию "Отделка от 110 тысяч!", которая будет выгодна тем, кто хочет переехать в новую квартиру в максимально сжатые сроки. Заказывая отделку "под ключ" у застройщика, вы сможете приблизить дату своего новоселье. Этот вариант особенно удобен для тех, кто покупает квартиру в ипотеку и не готов к дополнительным тратам после приемки квартиры. Как говорится, въезжай и живи! При этом за готовую отделку квартиры от вас заплатите намного меньше, чем если бы вы делали ремонт самостоятельно. Отделка "под ключ" от "КСМ" с использованием качественных материалов вас обязательно приятно порадует.

Мы понимаем, что покупка квартиры – это ответственный шаг, и вы хотите быть уверены в своем выборе. Именно поэтому мы предлагаем вам записаться на индивидуальный показ и лично оценить качество предлагаемой отделки.

Записаться на индивидуальный показ можно в офисе продаж по адресу пр. Первомайском, 9 или по телефону: (8142) 332-700.

Застройщики АО "КСМ", ООО "Стройинвест КСМ". С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте kcm-kvartira.ru.

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