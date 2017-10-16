Отечественный внедорожник сгорел в Питкярантском районе

В Питкяранстком районе сгорел УАЗ, причины происшествия выясняются, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В воскресенье в 10.17 в поселке Рауталахти Питкярантского района произошел пожар в УАЗ-452. Автомобиль значительно поврежден огнем.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

На пожаре никто не пострадал.