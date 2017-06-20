Открытие физиков из России поможет заменить бензин водорослями

Ученые из МФТИ, МГУ, "Сколтеха" и институтов РАН раскрыли точный химический состав биотоплива из одноклеточных водорослей, изучение которого поможет сделать его более эффективным.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале EJMS, сообщает РИА Новости.

"Дальнейшая работа должна быть сконцентрирована на использовании сортов водорослей с максимально высоким содержанием жиров и создание таких сортов при помощи генных модификаций. Так мы сможем выбрать из них самое эффективное сырье для производства биотоплива", — приводит пресс-служба Физтеха слова сотрудника "Сколтеха" и МФТИ Евгения Николаева.

Николаев и его коллеги обнаружили, что на самом деле биотопливо, которое изготавливают из водорослей, похоже по своим свойствам и происхождению не на нефть или нефтепродукты, а на некое подобие зеленки. К такому выводу ученые пришли, раскрыв полный химический состав "сжиженных" водорослей, из которых готовится биотопливо.

Как объясняют российские исследователи, топливо из водорослей производят совсем не так, как его "варят" из обычной растительной биомассы – одноклеточный планктон содержит в себе слишком много воды, чтобы его можно было высушивать и затем перерабатывать химически. Водоросли "напрямую" превращают в биотопливо, нагревая их до температуры в 300 градусов Цельсия и одновременно сжимая до очень высоких давлений, фактически имитируя то, как возникает нефть в недрах Земли.

В результате этого процесса биомасса делится на жидкое топливо и густую "смолу", которая накапливается на дне реактора. И то, и другое содержит в себе тысячи отдельных веществ, что мешало определить их состав и оценить, как нужно поменять процесс "варки" водорослей, чтобы улучшить свойства топлива.

Дальнейшее изучение этой "биозеленки", как считают авторы статьи, поможет понять, какие сорта водорослей лучше всего использовать для варки биотоплива и как их можно модифицировать, чтобы они могли заменить бензин и другие виды топлива из ископаемых углеводородов.