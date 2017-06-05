Открытие социальных рейсов "комет" по Онежскому озеру в Карелии откладывается

Социальные рейсы скоростных пассажирских судов из Петрозаводска на Кижи и в населенные пункты Заонежья начнут работать не раньше середины июля.

Объявление об этом опубликовано на специализированном интернет-портале "Петрозаводск транспортный".

Откладывается открытие рейсов Петрозаводск-Шала и Петрозаводск-Великая Губа через Кижи и Сенную Губу. Перевозки на этих линиях традиционно дотируются за счет бюджета, что позволяет перевозчику устанавливать более низкие, по сравнению с коммерческими, цены. Коммерческие рейсы организованы только до острова Кижи.

Представители госкомитета по транспорту Карелии заявили, что не могут сообщить причины сложившейся ситуации.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".