Открывается регулярное автобусное сообщение с новым жилым комплексом в Петрозаводске

Стало известно, какой маршрут будет ходить в "Скандинавию".

Регулярное автобусное сообщение с жилым комплексом "Скандинавия" начнется 6 октября. Соответствующее постановление подписала главой Петрозаводска Ирина Мирошник. Движение автобусов по обновленной схеме предусмотрено с первого утреннего рейса.

Напомним, расширение транспортной сети стало возможным после решения о передаче в собственность города участка дороги, связывающего Лососинское шоссе с жилым комплексом.

Согласно новой схеме движения автобусы маршрута №12 будут следовать дальше нынешней конечной остановки "Древлянка" по Лососинскому шоссе в жилой комплекс "Скандинавия". Автобусы 19-го маршрута также станут заезжать в этот жилой комплекс.