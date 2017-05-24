Отличная сдача экзамена на права в автошколе "Престиж"!

Когда люди обращаются в автошколу, они часто задают вопрос: "А у вас хорошо сдают?", имея в виду экзамен на права в ГИБДД.

В эту субботу, 20 мая, на площадке "Престижа" сдавала экзамен первая в 2017-м году "двухколесная" группа – кандидаты в водители категорий "А" и "А1" (мотоциклы).

Результат получился отличным! Из всей группы (а все сдавали экзамен впервые!) не сдал всего один человек! Не сомневаемся, что в следующий раз и он будет внимательнее и у будущего мотоциклиста все получится!

В настоящее время автошкола "Престиж" набирает специальную группу для ускоренного обучения на категории "М" (мопед, скутер), "А" (мотоцикл) и "А1" (легкий мотоцикл).

Северное лето коротко! Поэтому, чтобы успеть насладиться поездками на мотоцикле еще в этом году, надо как можно быстрее получить права! Мы предлагаем пройти курс обучения, по специальной ускоренной схеме, всего за 4 недели! Торопитесь, лето уже близко!

Тел. для связи по обучению в спецгруппе "А" - 27-45-45.

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