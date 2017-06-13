Главные события недели – в очередном обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

Выходные провел в лесу. Хорошая погода, чистые озера, ламбушки, лебеди, бобр, шлепающим своим хвостом по воде, угрюмый лось вдалеке на болоте, птицы лесные, зарождающееся, наконец, лето. Это та Россия, которую я очень люблю. А та, которую не люблю, была вечером 12 июня, когда мимо нашего двора проходила довольно пьяная компания – молодые люди, похожие на гопников, а вместе с ними известный в нашем районе пьянчужка. Шли шумно, галдели и матерились. Услышал краем уха, как этот мужичонка поздравлял гопников с Днем России. Парни ответили тем же, разбавив поздравление добрым матерком.

12 июня в нашей стране отмечался День России. Праздник, который вышел из 1990-х и связан с суверенитетом России. Это одно из тех торжеств, которые нам, что называется, велят отмечать. Дескать, вот вам праздник, отмечайте. Но отмечать почему-то не хочется, а хочется уехать в лес, на дачу, в общем, подальше, чтобы использовать этот лишний выходной для себя, чтобы не видеть этих гопников, а увидеть пролетающих лебедей, поймать садящееся солнце в кадр и вытащить на удочку килограммового окуня.

А очередную порцию искусственного и навязываемого государством патриотизма хочется отдать кому-нибудь другому, потому что рождается любовь к родине не на государственном уровне, не указом президента и новостями о величии страны, а там – в лесах, где живут лебеди и лоси, где отдыхает душа.

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