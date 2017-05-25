Отопление в Петрозаводске пока не отключат

Власти приняли решение не отключать отопление в Петрозаводске на этой неделе.

"Неустойчивый температурный режим, который мы можем сейчас наблюдать, пока не позволяет принять решение об окончании отопительного сезона в Петрозаводска. На этой неделе отопление отключено не будет. Возможно, это произойдет на следующей неделе, но точной даты пока нет", - сообщили "Столице на Онего" в пресс-центре городской администрации.

По имеющейся информации, пока отопительный сезон не завершен ни в одном из районов Карелии.