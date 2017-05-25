14:34, 25 Мая 2017
Отопление в Петрозаводске пока не отключат
По теме
Загрузка...
Власти приняли решение не отключать отопление в Петрозаводске на этой неделе.
"Неустойчивый температурный режим, который мы можем сейчас наблюдать, пока не позволяет принять решение об окончании отопительного сезона в Петрозаводска. На этой неделе отопление отключено не будет. Возможно, это произойдет на следующей неделе, но точной даты пока нет", - сообщили "Столице на Онего" в пресс-центре городской администрации.
По имеющейся информации, пока отопительный сезон не завершен ни в одном из районов Карелии.
По теме
Выбор читателей
18.05.2017, 10:15
22.05.2017, 16:36
19.05.2017, 19:40
24.05.2017, 11:48
19.05.2017, 13:02
22.05.2017, 06:40
Аналитика
Сегодня 13:10
Обществоведение
Завершился конкурс профессионального мастерства "Дока-2017"
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
Чтиво
Сегодня 15:12
Без политики
В мэрии Петрозаводска поспорили о языческих символах на камнях, которыми хотят украсить парк "Ямка", и обсудили, чем пахнет в карельской столице.
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
17.05.2017 13:00
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии