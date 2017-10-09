07:20, 09 Октября 2017
В общежитии Индустриального колледжа Петрозаводска нет отопления, заявили студенты
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В общежитии Индустриального колледжа отсутствует отопление, студенты болеют.
"Уже наступил октябрь, а в нашем общежитии (улица Краснофлотская, дом 26) до сих пор нет отопления! Юноши, а особенно несовершеннолетние девушки замерзают в общежитии! Неоднократное обращение к руководству колледжа не дало результатов. Температура ночью в наших комнатах не поднимается выше 15 градусов! Многие студенты уже болеют!" - рассказали учащиеся в письме, которое поступило в редакцию "Столицы на Онего".
"По правилам проживания использование обогревателей в комнатах запрещено! Просим помочь включить отопление", - говорится в сообщении.
Комментариями администрации учебного заведения "Столица на Онего" пока не располагает.
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