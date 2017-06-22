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15:58, 22 Июня 2017

Отставка Телицына "совпала" с резким спадом в сельском хозяйстве Карелии

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Сельское хозяйство Карелии в 2017 году переживает спад производства почти по всем основным показателям.

Это следует из последних данных Карелиястата о ситуации в отрасли, опубликованных почти одновременно с отставкой министра сельского хозяйства Всеволода Телицына.

За 5 месяцев 2017 года объём продукции всех сельхозпроизводителей составил 940 млн. рублей, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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