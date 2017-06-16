Пафренчиков рассказал, как провел вечер после партийной конференции
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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналистам, куда он отправился после конференции "Единой России".
Напомним, вечером 15 июня партия выдвинула его на выборы на пост главы республики.
"Да, я сейчас пойду в карельскую государственную на концерт нашего сифонического оркестра, у них сегодня (15 июня – прим.) закрытие сезона. Самое хорошее окончание, трудного рабочего дня – пойти к нашим артистам и вместе с ними как бы отметить окончание сезона", - сказал Парфенчиков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он праздновать свое выдвижение.
Добавим, что 15 июня в филармонии состоялся концерт, на котором в исполнении симфонического оркестра прозвучали композиции рок-группы Queen.
Парфенчиков также признался журналистам, что любит творчество группы легендарной британской группы.
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