Пафренчиков рассказал, как провел вечер после партийной конференции

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09:31, 16 Июня 2017

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналистам, куда он отправился после конференции "Единой России".

Напомним, вечером 15 июня партия выдвинула его на выборы на пост главы республики.

"Да, я сейчас пойду в карельскую государственную на концерт нашего сифонического оркестра, у них сегодня (15 июня – прим.) закрытие сезона. Самое хорошее окончание, трудного рабочего дня – пойти к нашим артистам и вместе с ними как бы отметить окончание сезона", - сказал Парфенчиков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он праздновать свое выдвижение.

Добавим, что 15 июня в филармонии состоялся концерт, на котором в исполнении симфонического оркестра прозвучали композиции рок-группы Queen.

Парфенчиков также признался журналистам, что любит творчество группы легендарной британской группы.

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