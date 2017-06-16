Пафренчиков рассказал, как провел вечер после партийной конференции

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналистам, куда он отправился после конференции "Единой России".

Напомним, вечером 15 июня партия выдвинула его на выборы на пост главы республики.

"Да, я сейчас пойду в карельскую государственную на концерт нашего сифонического оркестра, у них сегодня (15 июня – прим.) закрытие сезона. Самое хорошее окончание, трудного рабочего дня – пойти к нашим артистам и вместе с ними как бы отметить окончание сезона", - сказал Парфенчиков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он праздновать свое выдвижение.

Добавим, что 15 июня в филармонии состоялся концерт, на котором в исполнении симфонического оркестра прозвучали композиции рок-группы Queen.

Парфенчиков также признался журналистам, что любит творчество группы легендарной британской группы.