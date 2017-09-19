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Новости. Общество
16:42, 19 Сентября 2017

Памятный знак защитникам Петрозаводска появится у дороги на Лососинное

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На 9 км автодороги "Петрозаводск – Лососинное" 23 сентября состоится открытие памятного места "Западный рубеж".

Западный рубеж обороны – вновь обретенное памятное место, где в сентябре 1941 года бойцы и командиры 272-й стрелковой Свирско-Померанской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии ценой своих жизней сдерживали наступление финских захватчиков на Петрозаводск.

Рубеж обороны на 9 километре автодороги "Петрозаводск – Лососинное" был обнаружен и исследован поисковиками фонда "Эстафета поколений". В ходе поисковых работ найдены останки более 50 воинов, погибших при обороне столицы Карелии.

В торжественном митинге в честь открытия памятного знака примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители Петрозаводска, школьники, бойцы поисковых отрядов. Начало митинга - в 12.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-19 17:27:18
Да вообще глубоко уже пофиг что там было 80 лет назад. Может пора уже жить сегодняшним днем и включить отопление? Цивилизованные страны именно так и делают в честь погибших
Гость
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