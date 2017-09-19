Памятный знак защитникам Петрозаводска появится у дороги на Лососинное

На 9 км автодороги "Петрозаводск – Лососинное" 23 сентября состоится открытие памятного места "Западный рубеж".

Западный рубеж обороны – вновь обретенное памятное место, где в сентябре 1941 года бойцы и командиры 272-й стрелковой Свирско-Померанской Краснознамённой ордена Красной Звезды дивизии ценой своих жизней сдерживали наступление финских захватчиков на Петрозаводск.

Рубеж обороны на 9 километре автодороги "Петрозаводск – Лососинное" был обнаружен и исследован поисковиками фонда "Эстафета поколений". В ходе поисковых работ найдены останки более 50 воинов, погибших при обороне столицы Карелии.

В торжественном митинге в честь открытия памятного знака примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители Петрозаводска, школьники, бойцы поисковых отрядов. Начало митинга - в 12.00.