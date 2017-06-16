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13:56, 16 Июня 2017
фото: Петрозаводска и Карельская епархия

Панихиды по погибшим на Сямозере детям пройдут в карельских храмах в годовщину трагедии

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В Карелии 18 июня, в годовщину трагедии на Сямозере, во всех православных храмах пройдут панихиды.

Об этом сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.  

"18 июня 2017 года, спустя год после трагедии, случившейся на озере Сямозеро в Пряжинском районе, приведшей к гибели детей, во всех храмах и монастырях Петрозаводской и Карельской епархии будут совершаться панихиды", - говорится в сообщении.


фото: Петрозаводска и Карельская епархия

Напомним, в июне 2016 года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

 

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