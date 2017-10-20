ПАО "ТГК-1" приглашает карельских художников в Ленинградскую область на энергетические пленэры

ПАО "ТГК-1" продолжает серию энергетических пленэров на объектах компании с участием художников России и зарубежных стран.

ПАО "ТГК-1" продолжает серию энергетических пленэров на объектах компании с участием художников России и зарубежных стран, работающих в разных стилях: акварель, гуашь, декоративная живопись, миниатюра, пастель, тушь, рисунок и других.

23-24 октября состоятся пленэры на станциях Каскада Ладожских ГЭС.

Энергетики приглашают карельских художников посетить и написать картины с видами Волховской, Верхне-Свирской и Нижне-Свирской гидроэлектростанций. Авторам будет предоставлена возможность работать как в сердце ГЭС – в машинном зале, так и на природе – на берегу Волхова и Свири, с которых открывается живописный вид на энергообъекты.

По итогам мероприятия в конце 2017 года откроется выставка работ.

Подать заявку на участие и узнать подробную программу вы можете по телефону: +78126883285 или по электронной почте: Uskova.NS@tgc1.ru.

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