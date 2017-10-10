Пара из Кондопоги убила приятельницу ножом, отверткой и подушкой

В Кондопоге мужчина и женщина обвиняются в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, обвиняемые пришли к своей знакомой в Кондопоге. Началось застолье в ходе которого мужчина и женщина избивали потерпевшую, душили подушкой и веревкой, а затем ударили ножом и отверткой.

Хозяйка квартиры скончалась на месте.

В настоящее время обвиняемые арестованы.