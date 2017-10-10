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Новости. Криминал
15:27, 10 Октября 2017

Пара из Кондопоги убила приятельницу ножом, отверткой и подушкой

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В Кондопоге мужчина и женщина обвиняются в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, обвиняемые пришли к своей знакомой в Кондопоге. Началось застолье в ходе которого мужчина и женщина избивали потерпевшую, душили подушкой и веревкой, а затем ударили ножом и отверткой.

Хозяйка квартиры скончалась на месте.

В настоящее время обвиняемые арестованы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2017-10-10 16:25:10
Заголовок - я тащусь. Любой ужастик позавидует. А еще не хватает - куда он ей врезал! Но ваш сайт интересен эксклюзивами, а не погоней за перепечатками с ведомственных новостных лент, тем более, с ошибками и псевдосенсационными заголовками
кир
2017-10-10 17:28:02
елпидифор, уже выдохлись.
кир
2017-10-10 15:43:36
Усыпить как собак.
Неравнодушный
2017-10-10 15:42:31
Надо бы нам ещё завести уполномоченного по правам участников застолий. Ситуация вопиет.
Гость
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