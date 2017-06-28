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11:11, 28 Июня 2017

Пара из Петрозаводска поедет на чемпионат по перетаскиванию жен

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Чемпионат мира, на котором женщин носят на руках, пройдет 30 июня - 1 июля в Финляндии.

Состязаться будут участники из 15 стран, в том числе из Китая, Великобритании, Канады, США, Германии. Соревнования пройдут в категориях "спринт", "сеньоры" (старше 40 лет), чемпионат мира и командный зачет.

Из России в финский Сонкаярви в этом году приедет пара из Петрозаводска - Георгий Костюков и Яна Бессолицина, сообщает fontanka.fi, они будут соревноваться в старшей возрастной категории. На аналогичном чемпионате три года назад они заняли 27 место.

По правилам мужчина должен пробежать со своей дамой 253 метра по пересеченной местности. Однако вес "ноши" не должен быть менее 49 кг (при недоборе на нее наденут рюкзак).

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