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12:12, 20 Мая 2017

Парадоксы и нестыковки в деле Алиханова

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Чем дольше идет суд над Девлетом Алихановым, тем больше открывается в его деле всяких парадоксов и нестыковок, не поддающихся логике и здравому смыслу.

Страшно, но мы уже как-то привыкли к тому, что известный в Карелии и уже немолодой человек больше двух лет находится за решеткой без обвинительного приговора.

И 16 мая судья Наталья Маненок вновь продлила арест Алиханову еще на три месяца - до 28 августа. К этому сроку Алиханов проведет за решеткой уже 2,5 года.

Чем дольше идет суд, тем больше открывается в деле Алиханова всяких парадоксов и нестыковок, не поддающихся логике и здравому смыслу.

В их числе неоправданное и длительное содержание под стражей человека, чья вина не доказана. Внезапная потеря памяти, поразившая свидетелей-чиновников, которые порой на самые простые вопросы отвечают "не помню", зато припоминают то, о чем не помнили пять лет назад.

Удивительные метаморфозы, которые произошли с аудиозаписью, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Есть сомнения в том, что она датируется именно той датой, как утверждает следствие, объясняющее данный факт неким сбоем в компьютерной программе ФСБ. Таких чудес много, но мы предлагаем читателям только семь. Доказательных, о многом говорящих, бьющих наповал.

Подробнее о том, почему Алиханова так долго держат за решеткой без обвинительного приговора, читайте здесь.

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